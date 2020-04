Bakker Eyckmans levert eerste 50 broden aan wzc Hemelryck Jef Van Nooten

13 april 2020

Dennis Eyckmans en Etienne Wils hebben zondag de eerste lading brood naar woonzorgcentrum Hemelryck in Mol gebracht. Het rusthuis Dennis Eyckmans en Etienne Wils hebben zondag de eerste lading brood naar woonzorgcentrum Hemelryck in Mol gebracht. Het rusthuis krijgt één maand lang gratis brood en patisserie van hen.

Vorige week kon u lezen over het plan van Etienne Wils. Hij zal één maand lang alle ingrediënten sponsoren. Daarmee gaat bakkerij Eyckmans uit de Statiestraat in Mol dan aan de slag. Het resultaat – ambachtelijk brood en patisserie – gaat naar de bewoners van woonzorgcentrum Hemelryck in Mol. De verantwoordelijken van het rusthuis mogen bestellen wat ze willen. Bakker Dennis Eyckmans verwacht dat hij onder andere vijftig broden per dag zal maken voor het rusthuis, dat zijn ze 1.500 op maandbasis. “We zullen er toch een paar uur per dag mee bezig zijn”, vertelde Dennis Eyckmans. “Maar ik doe dat met plezier als ik de zorgsector op deze manier een hart onder de riem kan steken.”