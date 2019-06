Bakhuisje aan molen Ezaart heet voortaan Het Karelshuis Jef Van Nooten

24 juni 2019

16u12 3 Mol Het bakhuisje aan de molen in Mol-Ezaart heet voortaan ‘Het Karelshuis’. De naam verwijst zowel naar de bouwer van de molen als naar de laatste eigenaar.

Het waren vier klassen van basisschool Mozawiek die over de nieuwe naam van het bakhuisje stemden. Zij kozen voor Het Karelshuis.

De naam verwijst naar zowel Karel Heylen uit Geel die in 1856 de molen bouwde en hiermee doorgaat als de eerste eigenaar, maar ook naar Karel Heuvelmans die de laatste eigenaar was tussen 1950-1957”, zegt schepen Lieve Heurcklans. Nadien kwam de molen na een restauratie in handen van gemeente Mol en het SCK.”

Het bakhuisje werd gebouwd binnen het project Kempense Ovenschotels. Voor de bouw werden materialen uit oude boerderijen gebruikt, voor de constructie oude bouwtechnieken. “Het bakhuisje staat niet zomaar bij de windmolen van Ezaart. Op oude wijze graan malen en brood bakken betekent immers de korte keten bevorderen. Van april tot en met september zetten de ‘Vrienden van de Molen van Ezaart’ elke laatste zondag van de maand de deuren van de molen en het bakhuisje open voor het grote publiek”, besluit Lieve Heurckmans.