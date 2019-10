Baileybrug twee dagen dicht voor werken Jef Van Nooten

21 oktober 2019

18u06 4 Mol De baileybrug in Mol wordt twee dagen afgesloten voor het verkeer. Zowel op dinsdag 22 oktober als op woensdag 23 oktober vinden er onderhoudswerken aan de brug plaats.

De onderhoudswerken aan de baileybrug worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer. Volgens de oorspronkelijke planning zou de brug de hele week afgesloten worden voor de onderhoudswerken, maar dat is teruggeschroefd tot twee dagen. “Auto’s volgen de bewegwijzerde omleiding via Postelsesteenweg, Zilvermeerlaan, Sluis, Turnhoutsebaan, om daarna via Dessel en Witgoor richting Postel te rijden”, klinkt het bij de gemeente Mol. “De omleiding geldt in beide richtingen. Fietsers en voetgangers kunnen altijd passeren.”