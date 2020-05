Auto over de kop bij botsing op kruispunt Zuiderring Jef Van Nooten

14 mei 2020

Op het kruispunt van de Zuiderring met Ginderbuiten in Mol is donderdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een Ford en een BMW kwamen er met elkaar in aanrijding. Beide voertuigen raakten daarbij zwaar beschadigd. De Ford ging zelfs over de kop en kwam op de zijkant tot stilstand.