Auto met aanhangwagen knalt door middenberm Toon Verheijen

31 juli 2019

11u32 4

Een auto met een aanhangwagen is dinsdag in de late namiddag door de middenberm gegaan op de Zuiderring. Het ongeval gebeurde tussen de Toemaathoek en de Molderdijk. De weg was een tijdlang afgesloten voor de takelwerkzaamheden. Een van de twee inzittenden liep bij het ongeval lichte verwondingen op.