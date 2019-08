Auto in zone 50 geflitst met 111 km/uur Jef Van Nooten

19 augustus 2019

14u39 0 Mol De politie in Mol heeft zaterdag in de Bronstraat een auto geflitst met 111 km/uur. De maximum toegelaten snelheid bedraagt er 50 km/uur.

Agenten van de lokale politie Balen-Dessel-Mol hebben zaterdag en zondag snelheidscontroles gehouden op verscheidene plaatsen in de zone. In Mol werd de snelheid gecontroleerd langs de Turnhoutsebaan en de Bronstraat, in Balen langs Soef en de Olmensebaan. Op de Turnhoutsebaan hield 96% van de bestuurders zich aan de maximumsnelheid, op de Olmensebaan was dat 94%. In de Bronstraat en aan Soef was dat telkens 74% van de bestuurders. “De meest opvallende foto werd genomen langs de Bronstraat waar een chauffeur het gaspedaal indrukte tot 111 km/uur waar een snelheidsbeperking van 50 km/uur geldt”, klinkt het bij de politie.