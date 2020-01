Auto gaat rechtdoor op kruispunt: bestuurster zwaargewond Jef Van Nooten

22 januari 2020

Op het kruispunt van de Kasteeldreef met de Abdijlaan in Postel (Mol) is woensdagavond kort voor 19 uur een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een auto kwam aangereden vanuit Retie en heeft het T-kruispunt te laat opgemerkt. De politie vermoedt dat de mist mogelijk aan de oorzaak lag van het ongeval. De brandweer heeft het dak van de wagen geknipt om de bestuurster, een vrouw uit Lommel, op een veilige manier uit de wagen te halen. Het duurde een uur voordat die klus was geklaard. Het slachtoffer werd nadien zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout. Het kruispunt bleef anderhalf uur afgesloten voor verkeer.