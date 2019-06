Auto crasht tegen vrachtwagen tijdens achtervolging door politie Jef Van Nooten

26 juni 2019

15u34 2

Een politieachtervolging op de E34 heeft woensdagochtend tot een verkeersongeval geleid op de snelwegparking in Mol-Postel.

De achtervolging was op Nederlands grondgebied begonnen, maar leidde tot in ons land. Ter hoogte van Postel reed de vluchtende bestuurder de snelwegparking op. Daar kwam hij met zijn Mercedes met Duitse nummerplaten in aanrijding met een vrachtwagen. De bestuurder liep lichte verwondingen op. Hij kon door de politie worden ingerekend. De man vluchtte waarschijnlijk weg omdat zowel de auto als de nummerplaten gestolen waren.