Auto brandt uit op oprit van woning Wouter Demuynck

27 september 2019

19u49 5 Mol In de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.45 uur is brand ontstaan in een wagen die op de oprit van een woning in de Meergorenbaan in Mol stond. De brandweer kon niet vermijden dat de wagen volledig uitbrandde.

Door de vlammen raakte de garage van de woning ook deels zwartgeblakerd. Het is momenteel nog niet duidelijk of het om een accidentele brand gaat of dat er kwaad opzet in het spel is.