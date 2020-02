Arne (7) is beste Vlaamse schaker van zijn leeftijd Jef Van Nooten

10 februari 2020

18u20 3 Mol De 7-jarige Arne Stroobant is in zijn leeftijdscategorie de beste schaker van heel Vlaanderen. Hij kroonde zich zondag tot kampioen in Mechelen.

Arne Stroobant is lid van de Molse Schaakclub. Zondag nam hij deel aan het Vlaams Jeugdschaakkampioenschap in Mechelen. “Hij toonde dat hij de beste van zijn leeftijdscategorie (jonger dan 8 jaar) is. Door alle zeven rondes te winnen, is hij ongeslagen tot Vlaams Jeugdschaakkampioen gekroond. Daarnaast heeft Arne ook de prijs gekregen van “Laureaat van de Provincie Antwerpen” omdat hij de hoogste score heeft behaald van alle Antwerpse spelers”, zegt Lesley Mertens van de Molse Schaakclub.

Zus Hanne

Eind vorig jaar was Arne al Provinciaal Kampioen geworden in Mechelen. Dat leverde hem een selectie op voor het Vlaams Kampioenschap van zondag. “Zijn zus Hanne had zich overigens ook gekwalificeerd bij de -10 jarigen. De schaakkriebel zit er dus echt wel in bij de Stroobants”, aldus nog Lesley Mertens. “De Molse Schaakclub startte in 2018 met een jeugdwerking en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

Clubavond

De Molse Schaakclub telt op dit moment veertig jeugdspelers en dertig volwassen leden. Voorzitter Lesley Mertens nodigt alle geïnteresseerden uit om eens langs te komen op een clubavond. Die vindt iedere vrijdag vanaf 20 uur plaats in Lokaal Dienstencentrum Ten Hove (lokaal 3) in Mol.