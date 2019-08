Arbeider (51) zwaargewond nadat gevel van huis instort Toon Verheijen

05 augustus 2019

Een 51-jarige man uit Balen is maandagnamiddag zwaargewond geraakt bij een arbeidsongeval aan Den Diel in Mos-Postel. De arbeider was samen met zijn collega’s bezig met werken aan een hoeve die volledig gestript wordt. Tijdens de verbouwingswerken stortte plots een deel van een buitenmuur in en de arbeider belandde onder de brokstukken. Zijn werkmakkers die op dat moment aan de andere kant van de woning aan het werken waren, hoorden het hulpgeroep. Ze hebben hun collega van onder het puin gehaald. De 51-jarive V.C. werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.