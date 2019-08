Agnes en Leo vieren hun gouden huwelijksverjaardag Jurgen Geyselings

17 augustus 2019

13u02 0

In Mol vierden Agnes Hoskens, geboren op 2 mei 1948 en Leo Vanbroekhoven, geboren op 6 juli 1947 hun gouden huwelijksverjaardag op donderdag 15 augustus samen met gans de familie en kennissen. De twee huwden vijftig jaar geleden en vormen nog steeds een gelukkig paar.

Leo Vanbroekhoven, door kennissen en vrienden in het Molse beter gekend als Leo van de poliet en van Jumping Polyt, werkte tot zijn pensioen bij Glaverbel. In zijn vrije tijd die hij als gepensioneerde alom heeft, houdt Leo zich voornamelijk bezig met paarden. Ook een fietstocht en de plaatselijke OKRA behoren tot de bezigheden van Leo. Zijn vrouw Agnes Hoskens heeft een hartje voor haar poezen, maar is op de eerste plaats huisvrouw. Ook fietsen staat bij Agnes vaak op het programma.

Het Molse paar gaf elkaar het ja-woord in 1969. Ze kregen twee dochters Inge en An die op hun beurt voor vier kleinkinderen zorgden die de namen Senne, Louise, Magali en Torre meekregen.