Agent verhindert dat dronken man achter stuur kruipt: als dank wordt hij in het gezicht gespuwd Jef Van Nooten

23 juni 2020

11u21 7 Mol Een 33-jarige man uit Mol heeft een politieagent in het gezicht gespuwd. Het spuwincident gebeurde toen de agent wilde verhinderen dat de man in dronken toestand achter het stuur zou kruipen. De spuwer kreeg een enkelband.

Een patrouille van de lokale politie Balen-Dessel-Mol trof in de De Biststraat in Mol een voertuig aan met twee inzittenden die duidelijk onder invloed waren van alcohol en cannabis. Toch wilde een van hen na de controle weg rijden met een auto. “Toen een van de betrokkenen, een 33-jarige man uit Mol, zich na afloop van de controle verder wou verplaatsen met een ander voertuig werd hij - gezien zijn geïntoxiceerde toestand - opnieuw aangesproken door de agenten. Daarop reageerde de man verbaal agressief en slaagde hij erin in het aangezicht van de agenten te spuwen”, vertelt een woordvoerder van het parket.

Elektronisch toezicht

De politieagenten probeerden de man daarop in de boeien te slaan. Hij gedroeg zich erg weerspannig en moest overmeesterd worden om naar de cel gebracht te kunnen worden. De verdachte werd voorgeleid door de onderzoeksrechter. Die besliste de man aan te houden onder elektronisch toezicht.