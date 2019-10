Afpersers lokken slachtoffers in de val met erotische advertenties: 4 jaar cel Jef Van Nooten

04 oktober 2019

11u29 0 Mol Drie mannen uit Mol, Kasterlee en Lier hebben celstraffen tot 4 jaar gekregen voor afpersing en oplichting. Ze lokten hun slachtoffers via valse erotische advertenties. De slachtoffers dachten telkens dat ze met een vrouw hadden afgesproken. Maar in de plaats daarvan werden ze gedwongen om hun geld af te geven.

Eén van de slachtoffers woont in Mol. In maart van dit jaar reageerde hij op een erotische advertentie op internet. Hij begon te chatten met de ‘vrouw’ en versierde een afspraakje. Wat het slachtoffer niet wist, was dat die ‘vrouw’ eigenlijk drie mannelijke dertigers waren: Giovanni B. uit Mol, Glenn W. uit Kasterlee en Kristof V. uit Lier.

Ze hadden zelf de erotische advertenties op internet geplaatst. Nadat ze op die manier hun slachtoffers naar een appartement hadden gelokt, deden ze de deur dicht en bedreigden ze hen. Eén slachtoffer werd met een aardappelmesje bedreigd, een andere met een koksmes. Een derde slachtoffer kreeg meteen een vuistslag in het gezicht. De slachtoffers moesten hun geld en bankkaarten afgeven.

Het slachtoffer dat een vuistslag kreeg had te weinig geld op zak naar de zin van de drie mannen. Hij werd de dagen nadien afgeperst om meer geld te geven. Anders zouden ze tegen zijn echtgenote vertellen dat hij op een erotische advertentie was ingegaan.

Giovanni B. is nu veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar. Glenn W. en Kristof V. krijgen respectievelijk 3 en 2 jaar cel.

Glenn W. uit Kasterlee werd in juli van dit jaar ook al tot een gevangenisstraf van 2 jaar veroordeeld voor twee straatovervallen in Herentals. Hij beroofde in april twee vrouwen op de stationsparking en de Grote Markt.