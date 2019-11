Afperser steekt geld voor ‘Surinaamse drugsdealers’ in eigen zak Jef Van Nooten

06 november 2019

11u21 0 Mol Een man uit Mol riskeert een gevangenisstraf van 2 jaar voor afpersing en diefstal. Verspreid over een jaar perste hij een vriend af voor 20.000 euro. “Dat was geen afpersing, maar een terugbetaling aan Surinaamse drugsdealers”, beweert de man.

De 30-jarige R.S. uit Mol is geen onbekende voor het gerecht. Als minderjarige was hij al bij de jeugdrechter gekend voor diefstal met geweld, en opzettelijke slagen en verwondingen. Een paar jaar geleden werd hij ook tot een werkstraf van 250 uur veroordeeld voor afpersing. Het voorbije jaar zou de man zich opnieuw schuldig hebben gemaakt aan afpersing.

Mes

Eén jaar nadat de afpersing begon, stapte het slachtoffer – een 43-jarige man uit Mol - op 8 augustus van dit jaar naar de politie. “Het slachtoffer heeft in dat jaar bijna 20.000 euro overhandigd aan R.S.”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen. “Hij heeft enorm veel schrik van de beklaagde. Die stond hem regelmatig op te wachten aan zijn woning om een som geld te eisen. Als de burgerlijke partij weigerde, werd bij geslagen en bedreigd met een mes. We hebben camerabeelden van het LBC-bankkantoor in Mol waarop het slachtoffer geld afhaalt met de beklaagde naast zich.”

Het bleef niet alleen bij afpersing. R.S. heeft zijn slachtoffer ook een keer uit zijn auto gesleurd. “Hij is vervolgens zelf met de auto weggereden om die voor 350 euro te verkopen aan een garagist”, zegt de advocaat van het slachtoffer.

Reggae Geel

Volgens beklaagde R.S. ging het helemaal niet om afpersing. Hij beweert dat het slachtoffer via hem voor 20.000 euro cannabis heeft gekocht bij Surinaamse drugsdealers die hij op Reggae Geel had leren kennen. De drugs zouden geleverd zijn op 17 augustus 2018. “Dat geld was nodig om de drugsschulden van de burgerlijke partij te vereffenen. Al het geld dat ik van hem heb gekregen, ging rechtstreeks naar de Surinamers”, verklaarde R.S.

De aanklager gelooft niks van dat verhaal. Onder meer omdat R.S. geen namen of telefoonnummer van die Surinamers kan geven. Ze vordert een gevangenisstraf van 24 maanden.

Vonnis op 20 november.