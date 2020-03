Affiches roepen op tot “een extra karretje ruimte” Jef Van Nooten

17 maart 2020

13u24 0 Mol ‘Laat een extra karretje ruimte’. Die boodschap prijkt op de affiches die het gemeentebestuur van Mol verspreid heeft bij de supermarkten in de gemeente. “We hebben alle supermarkten ook gevraagd om een systeem te organiseren om overmatige drukte te vermijden”, zegt burgemeester Wim Caeyers.

Met de corona-affiches ‘Laat een extra karretje ruimte’ maant de gemeente klanten van supermarkten aan om zich aan de onderlinge afstand van 1,5 meter te houden, in het bijzonder ook bij het aanschuiven aan de kassa. “Verder vragen we om het winkelbezoek zo kort mogelijk te houden en zoveel mogelijk elektronisch of contactloos te betalen”, zegt Wim Caeyers. “Ga liefst alleen én enkel naar de winkel als je écht iets nodig hebt en houd altijd rekening met de algemene voorzorgsmaatregelen.”

Maximumcapaciteit

De gemeente roept supermarkten ook op om zelf actie te ondernemen. “Alle supermarkten in onze gemeente worden uitdrukkelijk gevraagd om een systeem te organiseren om overmatige drukte te vermijden, bijvoorbeeld door het invoeren en handhaven van een maximumcapaciteit.”