Actie ‘Veerkrachtige dorpen’ start in Gompel Liese Demeulenaere

08 oktober 2020

16u24 1 Mol Het gemeentebestuur van Mol hoopt met de actie ‘Veerkrachtige dorpen’ een visie uit te werken voor elk van de dorpen in samenspraak met de inwoners. Gompel is het eerste dorp van Mol waarin de actie plaatsvindt.

Een aantal banners trekken vanaf vandaag de aandacht in Gompel. De banners zijn een uitnodiging voor het startmoment van de actie ‘Veerkrachtige dorpen’ op dinsdag 20 oktober in de kerk. “Tijdens de startweek vertellen we je alles over het project ‘Veerkrachtige dorpen’. Daarnaast krijg je de kans om te vertellen wat er leeft en wat de noden zijn”, zegt schepen voor Dorpsontwikkeling en Samenlevingsopbouw Lieve Heurckmans.

Het startmoment is geheel vrijblijvend, maar mensen kunnen zich engageren om ook de volgende sessies bij te wonen. Daarnaast is het ook mogelijk om online deel te nemen en je stem te laten horen.