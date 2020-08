Acht processen-verbaal na extra controles aan put van Rauw Toon Verheijen

11 augustus 2020

14u48 0 Mol De politiezone Balen-Dessel-Mol heeft maandag controle gedaan aan de put van Rauw nadat er extra maatregelen werden genomen om grote groepen mensen weg te houden van de put. Er zijn acht processen-verbaal opgesteld.

Door de hittegolf verhoogde de politie afgelopen weekend al het toezicht op samenscholingen aan de put van ’t Rauw. Maandag werd dan beslist om een doorgangsverbod in straten naar de put te starten ter hoogte van de Zandstraat. Beide maatregelen moeten vermijden dat grote groepen mensen samenkomen om verkoeling op te zoeken. De politie stelde in het weekend van 8 en 9 augustus vast dat voornamelijk gezinnen effectief verkoeling opzoeken langs het water. Deze mensen hielden zich aan de corona-afspraken: ze blijven in hun bubbel van vijf en dragen mondmaskers. De politie sprak ook foutparkeerders aan. Zij vertrokken onmiddellijk na de waarschuwing om beboet te worden.

Nieuwe controles

Maandag 10 augustus deed de politiezone Balen-Dessel-Mol meermaals controle aan de put van Rauw. Ze stelden acht processen-verbaal op voor overtreders van het doorgangsverbod in straten naar de put. “We willen nogmaals benadrukken dat zwemmen en watersport verboden zijn op deze put”, zegt Wim Caeyers (CD&V). “Op sommige plekken wordt de put plots erg diep wat voor heel gevaarlijke situaties zorgt. Barbecueën en vuur maken aan de put is ook verboden en honden moeten aan de leiband. Door de coronamaatregelen gelden in recreatieparken en zwembaden beperkingen in het aantal bezoekers. We willen strandtoerisme en samenscholingen absoluut vermijden en begrijpen de bezorgdheid hierover bij de buurtbewoners. Daarom volgen we de situatie nauwgezet op in samenwerking met de politie.”