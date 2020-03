Acht korpsen bestrijden bosbrand in Postel Jef Van Nooten

25 maart 2020

19u10 0

In Postel (Mol) heeft woensdagnamiddag een bosbrand gewoed. De brand situeerde zich in de bossen nabij de douaneparking van de E34. Toen de brand werd opgemerkt, waren de vlammen tot 2 meer hoog. Even werd gevreesd dat de brand zou overslaan op de vrachtwagens op de snelwegparking. Voor alle zekerheid werden daarom zo’n acht korpsen opgeroepen. Zij kwamen met tankwagens ter plaatse om de brand te bestrijden.