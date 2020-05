Academie voor Muziek en Woord mag (nog) geen dansafdeling starten Jef Van Nooten

28 mei 2020

12u10 0 Mol De Academie voor Muziek en Woord in Mol mag volgend schooljaar nog geen dansafdeling starten. De academie had daarvoor een aanvraag gedaan bij de Vlaamse overheid, maar die kreeg een negatieve beoordeling. “Maar we blijven vastberaden om in september 2021 alsnog met een dansafdeling te kunnen starten”, klinkt het.

Voorlopig kan je in de Academie in Mol alleen terecht voor Muziek en Woord. De academie koestert al jaren de hoop om ook Dans toe te voegen aan het onderwijsaanbod. De gemeenteraad zette in februari het licht op groen, maar de aanvraag krijgt nu een negatieve beoordeling door de Vlaamse overheid. De opstart moet daardoor noodgedwongen voor minstens één schooljaar uitgesteld worden.

Infrastructuur

De Vlaamse overheid zag verscheidene redenen om een negatieve beoordeling te geven. “Allereerst telt onze academie op dit moment nog te weinig leerlingen in de eerste graad in het domein Woord op de verschillende vestigingsplaatsen Mol, Balen en Dessel samen”, zegt schepen voor Onderwijs Hilde Valgaeren. “Daarnaast stelden de beoordelingscommissie en onderwijsinspectie een aantal kritische vragen bij de infrastructuur die we voor de nieuwe afdeling zouden inzetten in Mol, Balen en Dessel. Deze locaties waren bij de Vlaamse overheid onvoldoende gekend om correct te beoordelen. In afwachting van de bouw van de kunstencampus wil de academie infrastructuur binnen en buiten de gemeentelijke gebouwen gebruiken, waaronder sportsite Den Uyt.”

Sterker dossier

De gemeente gaat nu aan de slag met de feedback van de beoordelingscommissie om een nieuwe aanvraag in te dienen voor opstart in het schooljaar 2021/2022. “Het gemeentebestuur blijft evenwel vastberaden om in september 2021 alsnog te kunnen starten. De bemerkingen van de Vlaamse overheid voor het ingediende aanvraagdossier helpen ons om de komende maanden een completer en sterker onderbouwd dossier in te dienen.”