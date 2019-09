Academie lanceert nieuwe richting: jazz, pop en rock voor koperblazers Jef Van Nooten

05 september 2019

14u09 3 Mol De Academie voor Muziek en Woord in Mol pakt uit met een nieuwe studierichting: ‘Jazz, pop en rock voor koperblazers’. De studierichting staat al open voor kinderen vanaf 8 jaar.

“Wie de richting volgt, leert niet alleen een eigen instrument bespelen, maar krijgt ook de kans om wekelijks in een echte band te spelen met andere muzikanten”, zegt schepen van Onderwijs Hilde Valgaeren. “Creativiteit en improvisatie zijn typische kenmerken en vaardigheden in de jazz, pop, rock. Spelenderwijs leer je deze vaardigheden aan tot je uiteindelijk over een uitgebreid vocabularium beschikt om je eigen solo’s te spelen.”

De studierichting richt zich op trompet, bugel en trombone. Alle stijlen komen aan bod. Meer info via de Academie voor Muziek en Woord op het nummer 014/31.38.21.