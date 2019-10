Aannemer hervat herstellingswerken aan voetgangerstunnel Jef Van Nooten

21 oktober 2019

13u10 0 Mol Aan de Turnhoutsebaan in Mol worden binnenkort de herstellingswerken aan de voetgangerstunnel voort gezet. De muur van de tunnel raakte begin mei Aan de Turnhoutsebaan in Mol worden binnenkort de herstellingswerken aan de voetgangerstunnel voort gezet. De muur van de tunnel raakte begin mei zwaar beschadigd toen een automobilist vanuit de Leenhofstraat rechtdoor reed op het T-kruispunt. “We vragen voorzichtigheid van alle weggebruikers.”

Het ongeval gebeurde op 1 mei. Door de ernstige beschadiging bleef de tunnel enkele weken afgesloten. “Midden juni vonden de eerste herstellingswerken plaats aan het meest getroffen deel van de tunnel. De aanrijding veroorzaakte evenwel ook schade op andere plaatsen in de muur. Zo staat de muur over een afstand van 10 meter nog steeds scheef”, zegt schepen Andreas Verbeke.

Van 28 tot en met 31 oktober en van 4 november tot vermoedelijk 8 november vinden de vervolgwerken plaats aan de overige delen van de scheefgezakte muur. De herstellingswerken op dit drukke kruispunt vragen de nodige voorzichtigheid van alle weggebruikers. “Om de tunnelmuur verder te kunnen herstellen, moet de aannemer het volledige gecombineerd voet- en fietspad innemen. Dit betekent dat fietsers vanaf het kruispunt met de Keirlandse Zillen op de rijbaan moeten”, vervolgt Andreas Verbeke. “Voetgangers worden via een bewegwijzerde omleiding naar de oversteekplaats ter hoogte van de Keirlandse Zillen geleid om vervolgens via het voetpad aan de overzijde de Statiestraat te bereiken. Daar kunnen ze opnieuw via het zebrapad oversteken richting Statieplein. Concreet betekent dit vooral dat de gebruikers van randparking Keirlandse Zillen een stukje moeten omwandelen.”