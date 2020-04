95 bewoners van woonzorgcentrum Ten Hove krijgen bezoek van familielid Jef Van Nooten

30 april 2020

11u04 0 Mol De woonzorgcentra in Mol blijven inspanningen leven om het contact tussen de bewoners en hun familie mogelijk te maken. Deze week kregen 95 bewoners van Ten Hove bezoek van een familielid in een babbelhut.

“De woonzorgcentra Ten Hove, Witte Meren en Hemelrijck doen er alles aan om ook tijdens de coronacrisis het contact tussen bewoners en familie warm te houden. De babbelhut bijvoorbeeld in woonzorgcentrum Ten Hove deed al vele ogen schitteren”, klinkt het bij de gemeente. “Deze week kregen 95 bewoners bezoek van één van de kinderen of familieleden. Dit gebeurde in een sfeervolle setting met behulp van een telefoon en met een raam ertussen. Eerder werden de partners van de bewoners al gecontacteerd en uitgenodigd om naar de babbelhut te komen. Want elkaar zien tijdens een telefoongesprek is toch net iets anders.”

Ten Hove

De babbelhut van woonzorgcentrum Ten Hove werkt enkel op afspraak. Net voor de glazen toegangsdeur staat buiten een tent opgesteld waar de bezoeker op het afgesproken moment kan plaatsnemen. “De bewoner zelf blijft in het gebouw aan de andere kant van de glazen deur. Het woonzorgcentrum hoopt dit initiatief tweewekelijks te kunnen herhalen.”

Witte Meren

Ook woonzorgcentrum Witte Meren organiseert raamcontacten waarbij de bezoeker buiten aan het raam blijft staan. Na afspraak wordt de bewoner dan op het afgesproken tijdstip naar het raam gebracht aan de kant van de Collegestraat.

Hemelrijck

In woonzorgcentrum Hemelrijck houdt men het contact met familie en vrienden warm dankzij telefoon en skype.