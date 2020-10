89 procent houdt zich aan de maximumsnelheid tijdens flitsmarathon Liese Demeulenaere

08 oktober 2020

15u24 2 Mol Tijdens de nationale flitsmarathon van woensdagochtend en donderdagnacht controleerde de politie van Balen-Dessel-Mol op negen locaties in totaal 2 164 voertuigen. 89 procent van de gecontroleerde chauffeurs hield zich daarbij aan de snelheidsbeperking.

De controles in de politieregio Balen-Dessel-Mol vonden plaats in het kader van de 13de editie van de nationale flitsmarathon. De actie werd vooraf aangekondigd om zo automobilisten te sensibiliseren om hun snelheid aan te passen en hardleerse bestuurders te waarschuwen. De flitsmarathon sluit volledig aan bij het zonaal veiligheidsplan waarmee de lokale politie hardrijders wil aanpakken om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De snelheidsradar registreerde in totaal 240 snelheidsovertredingen, met name langs de Molsebaan in Dessel, de Ongelberg in Balen en de Zuiderring en de Kiezelweg in Mol. Die bestuurders mogen binnenkort dus nog een boete verwachten.

