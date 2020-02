82-jarige man verkrachtte bijna dagelijks vrouw (54) met mentale beperking Jef Van Nooten

19 februari 2020

12u24 18 Mol Een 82-jarige man uit Mol heeft in april vorig jaar bijna dagelijks een vrouw met een zware mentale beperking verkracht. In ruil beloonde hij haar met snoep en cola, en eten voor haar konijntjes. Hij dwong de vrouw ook te zwijgen tegen de begeleiders van het woonzorgcentrum waar ze verblijft. De man krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 jaar.

Hij was meer dan 10 jaar geleden weduwnaar geworden. Om toch aan zijn trekken te komen, richtte een 82-jarige man uit Mol zijn pijlen op een 54-jarige bewoonster van het woonzorgcentrum bij hem in de straat. In augustus leverde het hem al een klacht op voor aanranding van de eerbaarheid. De klacht werd uiteindelijk geseponeerd. Op aanraden van haar begeleiders, vermeed de vrouw sindsdien wel elk contact met de man. Maar sinds begin april 2019 ging ze er bijna dagelijks terug langs. “Tijdens deze bezoeken kuste en betastte hij haar borsten en vagina. In het bed in de slaapkamer hadden ze ook seksuele contacten met vaginale penetratie”, schetst de rechtbank in Turnhout de feiten.

Weigeren

De seksuele contacten worden beschouwd als verkrachting. Omdat de 82-jarige man misbruik heeft gemaakt van de mentale toestand van het slachtoffer. De vrouw heeft een IQ van 43. Haar basisniveau komt overeen met dat van een vijfjarige. Op vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling komt ze zelfs maar overeen met een kind van 6 tot 18 maanden. “Het slachtoffer beschikte omwille van haar mentale beperking over onvoldoende zelfbeschermde vermogens om de seksuele contacten met de man te weigeren”, vervolgt de rechtbank.

Konijntjes

Na de verkrachtingen gaf de weduwnaar zijn slachtoffer telkens snoep en cola, en eten voor haar konijntjes. Hij voegde er steevast aan toe dat ze niks mocht vertellen tegen haar begeleiders van het woonzorgcentrum. Want die zouden de politie verwittigen.

Eind april vertelde de vrouw dan toch alles tegen één van haar begeleiders. “Omdat ze de seksuele contacten in de slaapkamer niet leuk vond. Ze deden pijn en duurden te lang.”

Contactverbod

De rechtbank veroordeelt de 82-jarige man nu tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Hij moet een begeleiding volgen voor zijn seksuele problematiek, en krijgt een absoluut contactverbod opgelegd met het slachtoffer.