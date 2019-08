802 ouders krijgen brief van Peuterspeelpunt met verkeerde voornaam van kindje Wouter Demuynck

27 augustus 2019

17u15 0 Mol Afgelopen week ontvingen de ouders van alle kleuters van 0 tot 3 jaar een gepersonaliseerde uitnodigingsbrief voor het project Peuterspeelpunt, maar daarin is een foutje geslopen. Alle 802 ouders ontvingen immers een brief met een verkeerde voornaam van het kindje. In sommige gevallen klopt ook het huisnummer niet. De komende dagen verzendt de gemeente Mol een verontschuldigingsbrief met de correcte gegevens.

Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor de spijtige vergissing. “We hopen dat de naamsverwisseling het waardevolle van dit project niet overschaduwt”, zegt burgemeester Wim Caeyers (CD&V). “Bij het verwerken van de correcte basisgegevens voor het afdrukken van de gepersonaliseerde brieven, is er een foutieve koppeling gebeurd tussen de voornaam van het kindje, de adresgegevens en/of de achternaam van de ouders. Dat resulteerde in een brief met een correcte achternaam en adres in combinatie met een foutieve voornaam van het kind.”

De komende dagen ontvangen alle ouders een verontschuldigingsbrief met de correcte gegevens. “Hopelijk overtuigt de bijkomende aandacht extra ouders om het project uit te proberen. Peuterspeelpunt is een gezellige ontmoetingsplaats voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en hun ouders of andere begeleiders. Ook toekomstige mama’s zijn welkom. Je kan er met je kindje fijn spelen, andere ouders leren kennen en je kindje leert samen spelen met anderen.”

Het Peuterspeelpunt is open op woensdag- en vrijdagvoormiddag tussen 8.30 en 12 uur. Op feestdagen is het gesloten. Je kan vrij binnen en buiten lopen en je hoeft niet in te schrijven. Tijdens het schooljaar vindt Peuterspeelpunt plaats in kinderclub ’t Krekeltje (Molderdijk 27). Tijdens de schoolvakantie wordt er verhuisd naar kinderclub Bieke (Toemaathoek 1).

