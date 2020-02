70-jarige man in cel voor opzettelijke brandstichting aan woning langs Meergorenbaan Jef Van Nooten

06 februari 2020

12u35 8 Mol De politie heeft twee verdachten opgepakt voor een opzettelijke brandstichting aan de Meergorenbaan in Mol op 27 september 2019. Die nacht werd een auto in brand gestoken op een oprit. De vlammen sloegen over op de woning waar op dat moment een koppel verbleef.

De brand dateert van de nacht van 26 op 27 september. Die nacht werd rond 1.45 uur een brand opgemerkt op de oprit van een woning langs de Meergorenbaan in Mol. Het vuur was aangestoken. “De brand sloeg over op de gezinswoning, waar op dat ogenblik een koppel verbleef. De brand veroorzaakte ook schade aan de woning, maar door de snelle interventie van de brandweer bleef de schade beperkt. Niemand raakte gewond”, blikt een woordvoerder van het parket terug.

Kwaad opzet

Al snel was duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was. Na langdurig intensief onderzoek konden maandag twee mannen worden opgepakt op verdenking van de brandstichting. “Na onderzoek kwamen een 52-jarige man uit Mol en een 70-jarige man uit Mol in beeld als mogelijke verdachten. Beide verdachten werden voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De 52-jarige man is vrijgelaten onder voorwaarden, de 70-jarige werd aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer. Het gerechtelijk onderzoek wordt verdergezet”, besluit de parketwoordvoerder.

Motief

Over het motief voor de brandstichting of de relatie tussen verdachten en slachtoffers wil het parket voorlopig niks kwijt.