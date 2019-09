7.000 toeschouwers kijken ogen uit op 135ste Rozenberg Lichtstoet in Mol Jurgen Geyselings

15 september 2019

12u10 1 Mol Zaterdag is de Rozenberg Lichtstoet al voor de 135ste keer door de centrumstraten van Mol getrokken. 7.000 kijklustigen bewonderden de praalwagens, met veel oeh’s en aah’s tot gevolg.

Ieder jaar op de tweede zaterdagavond van september staat Mol in het teken van de Rozenberg Lichtstoet. De stoet van 2019 bestond uit 25 groepen. Onderverdeeld in vijf gekostumeerde en lichtmeedragende groepen, twaalf grote en drie kleine lichtwagens en vier muziekkorpsen. Om kwart voor negen ‘s avonds, bij het ondergaan van de zon kondigde een vuurwerk de start van de Rozenberg Lichtstoet aan.

Ook burgemeester Wim Caeyers genoot van zijn dag. “Naar schatting 7.000 mensen woonden de stoet bij”, weet de burgemeester. Tussen de duizenden bezoekers in de Molse straten liep Tine Witvrouwen uit Herenthout. “Het was ronduit prachtig. Fantastische verlichte wagens en de muziek van de fanfares erbij, dat was genieten.”