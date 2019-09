64 nieuwe assistentiewoningen bieden antwoord op sterke vergrijzing in Mol Wouter Demuynck

28 september 2019

22u55 0 Mol De 64 gloednieuwe assistentiewoningen van het woonproject Gaudium-Mol, op de hoek van de Bergstraat en de Guido Gezellestraat, zijn helemaal klaar om in gebruik genomen te worden. Het project, meteen ook de grootste groep van assistentiewoningen in Mol, speelt in op de vergrijzingsgolf die de gemeente de komende jaren zal ondervinden.

Tegen 2028 wordt in Mol een stijging van ongeveer 25 procent meer senioren verwacht. De 64 nieuwe assistentiewoningen bieden een antwoord op dat toekomstperspectief, al is er ook plaats voorzien voor jongere bewoners. Volgens de wet mag in een groep van assistentiewoningen immers 20 procent bewoond worden door een jongere doelgroep. Twee jaar na de start van de werken is het woonproject Gaudium-Mol, dat vlakbij het centrum gelegen is, nu volledig klaar om de nieuwe bewoners te ontvangen. Het project vormt een geheel van 64 moderne een- en tweeslaapkamerappartementen, een cafetaria, een groot buitenterras, een grote tuin, een petanquebaan, een moestuin, zitbanken en speeltuigen voor kinderen.

Het overgrote deel van de assistentiewoningen is intussen al verkocht en ook de recent opgestarte verhuur loopt volgens de verwachtingen. “We zijn bijzonder tevreden met de grote belangstelling voor het woonproject. Ouderen willen zo lang mogelijk hun zelfstandigheid behouden en vooral ook actief bezig blijven. Met dit project spelen we daarop in door de centrale ligging en de vele voorzieningen”, zegt Kris Borgers van beheersmaatschappij Gaudium vzw. “Daarnaast zorgen gemeenschappelijke ruimtes voor spontane interactie tussen de bewoners, en de activiteiten die georganiseerd worden zorgen ervoor dat eigen bewoning en sociale cohesie hand in hand gaan. ”

Bewoonster Jo Van de Perre is alvast in haar nopjes met haar nieuwe thuis. “Het wooncomplex onderscheidt zich van de klassieke rusthuizen en voorziet comfortabele privé-appartementen waar we volledig zelfstandig wonen en een echt thuisgevoel kunnen creëren. Er is ook vanalles te doen. Zo is er de ontmoetingsruimte met terras en met zicht op de grote binnentuin, waar er veel interactie is tussen alle bewoners. In de cafetaria worden ook allerhande activiteiten georganiseerd.”

Sinds de eerste bewoners in mei zijn ingetrokken, is er woonassistentie van Familiehulp aanwezig om hen dagelijks bij te staan. Ze vormt het aanspreekpunt voor alle kleine en grotere problemen en brengt diensten en ontspanning binnen handbereik. “De ouderen van vandaag wonen graag zelfstandig, ongeacht hun leeftijd. De bewoners krijgen hier snel een thuisgevoel omdat ze hun eigen woning hebben en die ook naar behoefte en smaak kunnen inrichten. Daarnaast behouden ze de controle over hun eigen leven maar er is toch steeds iemand ter beschikking om hen met raad en daad bij te staan”, aldus Liesbet Smets van Familiehulp regio Turnhout.

Geïnteresseerden zijn welkom op de officiële opening op zondag 29 september tussen 11 uur en 17 uur, waar ze een exclusieve rondleiding zullen krijgen.