5x uit in de Kempen Onze tips voor het weekend van 9 tot 11 augustus Redactie

08 augustus 2019

13u45 0

BEERSE Wijkfeest Beekakkers

Het speelplein in de Beekakkersstraat in Beerse wordt na de succesvolle editie van 2018 opnieuw het decor van een gezellig wijkfeest! Dit jaar start het wijkfeest op vrijdag om 21 uur met een Vlaamse avond. Smeer die kelen alvast in, want meezingen is toegestaan! Op zaterdag volgt een lekkere barbecue en een optreden van ‘The Lost Souls and Friends’ om 21 uur. Nadien zet DJ Dylo het feestje verder, tot 3 uur ‘s morgens. Bovendien is het wijkfeest gratis.

BEVEL Element Zoo

Zaterdagavond kunnen feestbeesten zich weer uitleven op Element Zoo in ‘t Kruiske in Bevel (Kruiskensbaan 3)! Vanaf 19 uur tot wel 4 uur ‘s morgens staan de beste artiesten en DJ’s geprogrammeerd: The Friends, DJ Mintz, DJ Milano, Justine Szpringer, Chique All Stars, DJ F.R.A.N.K., en afsluiten doen we met Stijn VM. Een regular-ticket kost 10 euro, voor een vip-ticket betaal je 35 euro. Daarmee mag je op het vip-podium, met een glas bubbels en hapjes, en maak je gebruik van het vip-toilet. Tickets kan je kopen op www.element-zoo.eventsquare.com

HERSELT Streekproductenmarkt

Groenten, fruit, bier, confituur, handwerk,... Je vindt het zondag allemaal op de belevings- en streekproductenmarkt in Herselt! Herselt Beweegt & Zomert organiseert de gezellige markt, waar je allerlei lokale producten kan ontdekken. Tussen het shoppen naar streekproducten door, kan je een aantal leuke en niet-alledaagse volksspelen uitproberen. Afspraak op zondag van 10 uur tot 17 uur op de Vest in Herselt.

MOL Radio Mol Strandmarkt

Zaterdag wordt het Zilvermeer vanaf 17 uur weer omgetoverd tot een leuke avondmarkt, met een rechtstreekse radio-uitzending van Radio Mol! Terwijl je rondkuiert op de avondmarkt tussen de vele kraampjes, praat Radio Mol met interessante gasten en zorgen Vlaamse artiesten voor ambiance en muziek. Tijdens de uitzending krijg je niet alleen leuke reportages te horen, ook verschillende artiesten zullen live optreden op het marktplein van het Zilvermeer, waaronder Nina Butera, Celien en White Bird. Vanaf 17 uur is de inkom op het Zilvermeer gratis, de avondmarkt duurt tot 21 uur.

BAARLE-HERTOG De Kassei van Zondereigen

Heb je een retrofiets zonder klikpedalen, vitessen aan het frame, en haar op je benen (dat laatste geldt alleen voor de mannen)? Proficiat, dan kan je deelnemen aan De Kassei van Zondereigen! De retrokoers voor recreanten in Baarle-Hertog is al aan zijn vijfde editie toe, waarbij mannen en vrouwen strijden voor een prachtige kassei. De koers wordt voorafgegaan door een kinderkoers om 13:30 uur, de echte wedstrijd start om 14:30 uur. De inschrijvingen beginnen vanaf 13 uur. Voor de jongsten die niet willen koersen, zijn er springkastelen, grim en bibabumperballen, en ook voor de ouderen is er eten, drinken en randanimatie voorzien in een authentieke retrosfeer die doet denken aan de tijd van Merckx, De Vlaeminck en co.