5x uit in de Kempen Onze tips voor het weekend van 25 tot 27 oktober Annelin Marien

25 oktober 2019

10u00 0

HERENTHOUT No Limit

Jeugdhuis ‘t Verschil organiseert alweer voor de vijfde keer de knalfuif No Limit in Herenhout! Op zaterdag 26 oktober is het tijd om de limieten overboord te gooien, en wordt GOC Ter Voncke omgetoverd tot een ware danstempel. Dj’s zijn onder andere Amber Broos (een 16-jarig dj-talent), Hypesquad, MTOW (finalist van MNM Start to DJ), DJ John, en DJ Reeze. Inkom kost 4 euro voor 23 uur, erna 6 euro. Maar omdat het die nacht ook winteruur wordt, krijg je er één uur fuiven gratis en voor niks bij!

BERLAAR 32e Heikantse bierfeesten

Parochiecentrum Familia in Berlaar-Heikant is dit weekend weer drie dagen lang hét biercentrum van het land. De Heikantse Bierfeesten staan in het teken van bier en plezier, voor de rustige bierliefhebber maar ook voor de feestvarkens! Vrijdag- en zaterdagavond komen er livebands optreden - op vrijdag D.C. Section, op zaterdag Triplex- zaterdag en zondagnamiddag kan je gezellig keuvelen en de meer dan 70 gepresenteerde biertjes becommentariëren. Zondagavond worden de bierfeesten afgesloten door een som geld te overhandigen aan het goede doel Villa Clementina, nadat fanfare ‘Willen is Kunnen’ een paar deuntjes heeft gespeeld. Inkom voor de bierfeesten kost je 1 euro.

NIJLEN Tweedehandsbeurs

Een nieuwe herfst- of winteroutfit nodig voor de kinderen? Zondag, van 10.30 uur tot 12.30 uur, kan je in Nijlense Gildenzaal bij tientallen standhouders koopjes doen! Gezinsbond Nijlen organiseert een tweedehandsbeurs voor babyspulletjes, kinderkledij en speelgoed. Ook leuk: van 11 uur tot 12 uur kunnen 6- tot 12-jarigen deelnemen aan een crea-recyclageworkshop waarbij ze een kleurrijke portemonnee maken. Gratis toegang, cafetaria en een leuk kinderhoekje zijn voorzien.

MOL Elsewhere Back in Time

Op zaterdag 26 oktober gaat Mol letterlijk ‘Back in Time’ met het winteruur, maar ook met de beste house en technoclassics uit de jaren ‘90 en ‘00! Deze dj's zullen je van de juiste muziek voorzien: Brimm, Seelen, DJ PRINZ, en Tofke. Deuren gaan open om 22 uur in The Red Pinguin in Mol, en het feestje duurt tot 3 uur ‘s nachts (+ één winteruur!). Tickets kosten 12,5 euro, en zijn te verkrijgen op elsewhere.eventsquare.

GEEL Opendeurdag indoor ski

Goed voorbereid op skivakantie? Ga eens proberen indoor skiën in Lissenvijver in Geel! Zondag van 13 uur tot 18 uur is het er opendeurdag: de gevorderde skiër kan op korte tijd zijn techniek verbeteren, de beginnende skiër leert op het roltapijt een zeer goede basistechniek en kent dan ook alle praktische skills om veilig op skivakantie te vertrekken. De opendeurdag is gratis, en er zal ook een skishow worden gegeven met de kids en monitoren die er al lessen volgen. Na elke demo worden er trouwens skilessen en schaatsbeurten verloot!