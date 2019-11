Exclusief voor abonnees 5x uit in de Kempen Onze tips voor het weekend van 29 november tot 1 december Annelin Marien

29 november 2019

10u00 0

RAVELS - Boekenverkoop

Je leest graag, maar vond de boeken op de Boekenbeurs wat te duur? Of je bent nog op zoek naar een leuk, tweedehands kerstgeschenk? De bib van Ravels houdt nog tot en met zaterdag 30 november een boekenverkoop! Tijdens de openingsuren van de bib (op zaterdag is dat van 9:30 uur tot 12 uur) kan je in de Kloosterstraat 4 heel goedkope boeken, tijdschriften, dvd’s en strips verkocht. Een boek of strip kost € 0,50 per exemplaar, de jaargang van een tijdschrift kost € 2,50 en een dvd kost € 1,00.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 13 uren 02 minuten 40 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode