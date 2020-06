54 rokers zweren sigaret af na rookstopraject Jef Van Nooten

30 juni 2020

10u39 0 Mol De voorbije maanden zijn meer dan vijftig inwoners van Mol, Balen, Dessel en Retie gestopt met roken. Ze werden daarbij begeleid door rookstopcoach Els Bosch. In totaal gingen 81 rokers de uitdaging aan. Daarvan zijn er 54 in hun opzet geslaagd.

De vier gemeentes lanceerden dit voorjaar de campagne ‘Mol, Balen, Dessel en Retie stoppen met roken’. Op 6 maart startten 81 gemotiveerde rokers uit aan een rookstoptraject. “Coronacrisis of niet, heel veel rookstoppers uit Mol, Balen, Dessel en Retie bleven gemotiveerd om hun traject verder te zetten”, zegt Mols schepen voor Volksgezondheid Hilde Valgaeren. “In 8 sessies, verspreid over drie maanden zetten zij belangrijke stappen naar een rookvrij leven. Ondertussen zijn 54 van hen daar ook helemaal in geslaagd.”

Digitale begeleiding

Door de coronacrisis waren fysieke sessies al snel niet meer mogelijk. “Voor een paar werkte dit ontmoedigend, maar het overgrote deel liet de moed niet zakken. Tabakologe Els Bosch voorzag digitale begeleiding en zelfs, voor degenen die wilden, individuele telefonische sessies.”

In 2021 volgt mogelijk een nieuw rookstoptraject.