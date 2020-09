425 bladkorven moeten straten met laanbomen proper houden Jef Van Nooten

21 september 2020

10u22 0 Mol De gemeente Mol plaatst dit najaar 425 bladkorven in het straatbeeld. De bladkorven verschijnen vanaf oktober in de geselecteerde gemeentelijke woonstraten.

Het gemeentebestuur van Mol heeft het bladkorvenplan voor 2020 definitief vastgelegd. In totaal worden 425 bladkorven geplaatst. “Sinds 2014 werkt onze groendienst met een nieuw verdeelsysteem voor de bladkorven. Terwijl voordien de bladkorven werden geplaatst op vraag van de bewoners, werken we nu met objectieve criteria”, zegt schepen voor Groen Frederik Loy. “De groendienst plaatst alleen bladkorven in gemeentelijke straten met grote laanbomen die veel bladafval hebben. Voorbeeld hiervan zijn eiken, lindes, beuken,… De bladkorf is voor heel de straat en niet specifiek per woning. Deze bladkorven staan op een vaste tussenafstand van 50 meter van elkaar, afwisselend aan beide zijdes van de straat.”

Laanbomen

Het systeem van de bladkorven helpt het gemeentebestuur om de bladeren van laanbomen langs gemeentelijke wegen eenvoudig te verzamelen en te verwijderen. “We wachten tot de bladkorven vol genoeg zijn en maken vanaf dan elke week de korven leeg. We voorzien elf ledigingsbeurten per korf.”

Pleintjes

In enkele Centrumstraten en pleintjes met laanbomen staan geen bladkorven omdat het gemeentebestuur zelf regelmatig opruimt. Concreet gaat het om de Jakob Smitslaan, de Adolf Reydamslaan, de Hofstraat en de pleintjes Ginderbroek, Het Ven en het kerkplein van Millegem.