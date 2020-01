4 jaar cel voor brutale home invasion in Statiestraat Jef Van Nooten

08 januari 2020

10u18 0 Mol De 21-jarige man die verdacht werd van een brutale home invasion in de Statiestraat in Mol is veroordeeld tot 4 jaar opsluiting. Het slachtoffer werd tijdens de diefstal 28 minuten lang bedreigd en geslagen. Over de schadevergoeding die hij krijgt, wordt pas later beslist.

Twee gemaskerde mannen belden op 17 december 2018 aan bij een appartement in de Statiestraat in Mol. Toen de bewoner de deur opende, kreeg meteen hij een vuurwapen tegen zijn hoofd geduwd. Hij werd gekneveld en geslagen. De gewelddadige overvallers hadden het gemunt op dure luxe-producten: handtassen van Louis Vuitton, luxehorloges en juwelen. De daders roofden ook een aanzienlijke som geld en de iPhone van de bewoner.

Nadat ze hun buit hadden verzameld, werd de bewoner opgesloten op het toilet. Op camerabeelden van het Statieplein is te zien hoe de twee gemaskerde daders om 20.58 uur het appartement verlaten.

Pas twee maanden na de diefstal met geweld kon per toeval een verdachte worden opgepakt. Na het beëindigen van het huurcontract was een huisbaas een flat aan het opruimen. Onder de zetel vond hij een zak met daarin een vuurwapen en de identiteitskaart van het slachtoffer uit Mol. Het appartement werd de periode voordien gehuurd door de vriendin van de 21-jarige H.A. uit Deurne. Het openbaar ministerie had in december 7 jaar cel gevorderd tegen de man. De rechtbank houdt het op een gevangenisstraf van 4 jaar.