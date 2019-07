3.000 mini-schilderijtjes vrolijken 20ste editie van kunsthappening Mon Mol Martre op Jef Van Nooten

29 juli 2019

12u37 8 Mol Mon Mol Martre maakt zich op voor een feesteditie. De kunsthappening met foodcorner wordt komend weekend voor de 20ste keer georganiseerd.

Langs de oevers van de Nete strijken zaterdag 3 en zondag 4 augustus 160 artiesten neer om hun kunsten ‘live’ te tonen. In de foodcorner op parking Sint-Pieter kunnen bezoekers terwijl genieten van hapjes en drankjes. “Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de kunsthappening maakten massaal veel inwoners een schilderijtje. We verzamelden al meer dan 3.000 kunstwerkjes. Samen vormen deze schilderijtjes de grootste verzameling mini-schilderijtjes ooit gemaakt door verschillende personen. Voor een kleine gift mag je er eentje uitkiezen en steun je de deelnemende zorgcentra in onze gemeente”, zegt schepen voor Toerisme Hans De Groof.

Langs de Nete

Het traject van de kunsthappening start aan de Markt, langs parking Sint-Pieter, het park Moldersbok en loopt verder via de Wandelweg langs de oevers van de Nete tot aan de Kersenlaan. “Op verschillende plaatsen op het traject spelen muzikanten een deuntje en tonen schilders, beeldhouwers, tekenaars, fotografen, juwelenontwerpers, enzovoort hun kunsten”, besluit De Groof. “Houd er rekening mee dat je tijdens de kunsthappening niet kan fietsen langs de Nete. Deze weg wordt volledig ingenomen door deelnemende artiesten met hun kraampjes.”

Mon Mol Martre vindt op zaterdag plaats van 14 uur tot 19 uur, op zondag van 12 uur tot 18 uur. De toegang is gratis.