240 senioren vieren Valentijn in Miloheem Jef Van Nooten

14 februari 2020

19u30 0 Mol In het Miloheem in Mol hebben 240 senioren verzameld voor het ontmoetingsmoment ‘Oud lief, ik hou van jou’, een gezellig samenzijn naar aanleiding van Valentijn.

Alle 75-plussers en zorgbehoevende 65-plussers uit de gemeente werden uitgenodigd. “Valentijnsdag is een dag waarop ‘gaarne zien’ extra aandacht krijgt. Daarom nodigden we alle plus 75-jarigen en rolstoelvaste en of zwaar zorgbehoevende 65-plussers die in onze gemeente wonen uit voor onze jaarlijkse vriendenmaaltijd. Ook mensen met dementie waren van harte welkom”, zegt schepen van Senioren Mia Belmans.

Een 25-tal vrijwilligers stond paraat om de genodigden te begeleiden. “Deze vrijwilligers zorgden voor het klaarzetten van de zaal, de vestiaire, het serveren van het eten en de drankjes, de afwas… De meeste deelnemers werden met bussen opgehaald en weer thuisgebracht, voor sommigen werd de Handicar ingeschakeld.”