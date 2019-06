23.000 kinderen vieren einde schooljaar op Pennenzakkenrock Wouter Demuynck

27 juni 2019

20u03 0 Mol Donderdag zakten meer dan 23.000 leerlingen af naar het Zilvermeer in Mol voor een tropische 25ste editie van Pennenzakkenrock om het schooljaar in stijl af te sluiten. Headliners zoals Gers Pardoel, Regi, De Ketnetband, De Romeo’s en #Like Me zorgden voor dolle pret bij de kinderen.

Op de jubileumeditie van Pennenzakkenrock waren er dit jaar ongeveer 7.000 bezoekers minder. Vorig jaar telde het festival nog 30.000 bezoekers en was het de drukste editie ooit, maar de organisatie besloot om een limiet te stellen. “Om de veiligheid en de kwaliteit van het festival hoog te houden, werd dit jaar de limiet gesteld op 23.000 kinderen en is het festival voor de eerste keer uitverkocht. Hierdoor is er meer ruimte vrij op het festivalterrein en kan elk kind zijn plaatsje vinden”, klinkt het bij de organisatie.

Dat stelde het festival wel in staat om een tweede dj-podium op het strand neer te poten, met als extra voordeel dat het voor bijkomende schaduw zorgde. Voor verkoeling zorgden ook de vele drinkwaterpunten waarmee de kinderen hun drinkbus konden vullen. En natuurlijk zochten de kinderen ook gretig de verfrissing op in het Zilvermeer zelf.