20ste editie Mollenrit: motards zetten zich nog hele week in voor vzw Help Brandwondenkids Jef Van Nooten

03 juni 2019

12u43 0 Mol In Mol is zondag het startschot gegeven van de 20ste Mollenrit. Nog tot zondag 9 juni staan verscheidene activiteiten gepland. De opbrengst gaat naar de vzw Help Brandwondenkids.

In het Molse gehucht Millegem werden in 1999 de eerste plannen gemaakt om een motorrit te organiseren. Eén jaar later, in 2000, was de Mollenrit geboren. De Mollenrit is nu toe aan de twintigste editie. “Het is destijds bescheiden begonnen, maar de Mollenrit is intussen uitgegroeid tot een groot evenement met talrijke deelnemers”, zegt voorzitter Marc Kaers.

De twintigste editie werd zondag op gang geschoten met een mountainbiketocht en de start van de motorestafette. Die motorestafette waarbij voortdurend een motard op de baan is met een gesponsorde BMW Bagger duurt nog de hele week. Het wisselen van de motards – iedere 3 uur – gebeurt telkens in het pop-up café in de tenten op het Lindeplein in Millegem.

Woensdag staat ‘Bikes, Cars & Coffee’ op het programma, met oude moto’s, auto’s en tractoren die te bezichtigen zijn aan het Lindeplein. Donderdag vindt een bos- en dorpsloop plaats. Zaterdag staat een ‘all-road rit’ gepland voor street-legal Enduro motoren, een rit van 180 kilometer zoveel mogelijk op onverharde wegen. Zowel zaterdag als zondag zijn er ook klassieke motorritten van 150 of 350 kilometer. Zondag vanaf 15 uur is er live muziek.

De opbrengst van de Mollenrit gaat naar de vzw Help Brandwondenkids. Vorig jaar kon het bestuur van de Mollenrit 19.000 euro schenken aan die vereniging.

Meer info op www.mollenrit.be .