18de ‘vogelpik per fiets’ opnieuw schot in de roos Jef Van Nooten

04 juni 2019

Aan café Christiane in het Molse gehucht Millegem heeft voor de 18de keer een tornooi ‘Vogelpik op de fiets’ plaats gevonden. Jong en oud waagde zich aan het volksspel. Jan Knaeps en Pieter Nijs leidden alles in goede banen. Tom Sannen uit Mol-Sluis behaalde 332 punten. Hij sleepte zo de eerste prijs bij de jeugd in de wacht. Bij de ‘elite-reeks’ toonde Gert Ruts zich de beste ‘fietsvogelpikker’. Hij scoorde 285 punten.