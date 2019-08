15 maanden celstraf voor inbreker 't Getouw Jef Van Nooten

14 augustus 2019

11u16 0 Mol De inbreker die verdacht werd van de inbraak in ’t Getouw in Mol op 1 juni van dit jaar is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden. Hij moet ook een boete van 400 euro betalen.

Tijdens de inbraak werd eerst het raam van Coffee Bar ’t Getouw geforceerd. De dader stal er 350 euro uit de kassa en baande zich nadien verder een weg naar het cultuurcentrum. Daar stal hij een hoofdtelefoon om vervolgens in de woning van de conciërge een handtas te ontvreemden.

Op het raam van de koffiebar werden vinger- en handpalmafdrukken van de 24-jarige Nassim L. uit Frankrijk gevonden. Na een tijd gaf hij toe dat hij er aanwezig was, maar beweerde dat het een kompaan was die naar binnen is geweest. Op bewakingsbeelden was echter maar één persoon te zien. Volgens de rechter zijn er voldoende bewijzen dat hij de inbraak pleegde.

De man moet in totaal ook een schadevergoeding van zo’n 2.500 euro betalen.