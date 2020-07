130 bewoners woonzorgcentrum mogen site niet meer verlaten: “Uit voorzorg voor stijgende coronacijfers” Toon Verheijen

17 juli 2020

12u12 0 Mol De ongeveer 130 bewoners van het woonzorgcentrum Ten Hove in Mol mogen de site niet meer verlaten. Ze mogen nog wel buiten komen, maar niet meer op familiebezoek of buiten de site op wandel gaan.

Waarnemend burgemeester Hilde Valgaeren (CD&V) benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat. “Door de stijgende besmettingscijfers op nationaal niveau, voeren we die beperking in”, zegt Valgaeren. “De bezoekmogelijkheden op de kamer en in het gebouw blijven behouden. Ook wandelen rond het gebouw kan nog wel. Maar het is dus niet langer mogelijk om de bewoner mee naar huis te nemen of om buiten onze site een wandeling te maken of een terrasje te doen. Het woonzorgcentrum treft deze preventieve maatregel om contacten tussen onze bewoners en de buitenwereld maximaal te vermijden, zeker nu het virus opnieuw in opmars is.”

Het woonzorgcentrum vraagt de familie om de aangepaste regeling strikt na te leven.