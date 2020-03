120 handelaars doen mee aan 't Mols Kadoke: nieuwe cadeaubon is van papier Jef Van Nooten

01 maart 2020

13u10 0 Mol Het gemeentebestuur van Mol lanceert op maandag 2 maart een gloednieuwe cadeaubon. ’t Mols Kadoke kan gebruikt worden bij meer dan 120 handelaars. Met ’t Mols Kadoke keert de gemeente terug van een digitale kaart naar een papieren cadeaubon. “Met deze nieuwe bon kan je ook bij veel meer handelaars terecht dan met het ‘oude’ systeem.”

De verkoop van de vorige cadeaubon werd stop gezet op 31 januari. Deze ‘oude’ cadeaubon blijven wel hun geldigheidstermijn van 1 jaar behouden. Uiterlijk 1 februari 2021 zijn al deze cadeaubons in principe opgebruikt. “De afgelopen jaren werkten we met een systeem van cadeaubons in bankkaartvorm. Het bedrag werd daarbij digitaal op de kaart gezet”, zegt schepen van Locale Economie Lieve Heurckmans. “De vervaldatum kon je als gebruiker of handelaar uitsluitend controleren via een webtoepassing. De onzichtbaarheid van de vervaldatum bleek een grote handicap, waardoor meerdere handelaars afhaakten en de cadeaubon in populariteit daalde. Daarnaast weigerde de cadeaubonautomaat regelmatig dienst door technische problemen, wat uiteraard tot teleurstelling leidde bij de persoon die de bons wilde aankopen.”

Nieuw systeem

De digitale cadeaubons die tot eind januari verkocht werden, blijven tot de vervaldatum alleen geldig bij de handelaars die deelnamen aan het oude cadeaubonsysteem. De nieuwe formule, ‘t Mols Kadoke, is bij veel meer handelaars te gebruiken. “Op 2 maart starten we met de verkoop van ’t Mols Kadoke. Deze kan je vanaf dan gebruiken bij alle 120 deelnemers van het nieuwe systeem”, aldus nog Lieve Heurckmans. “Met ’t Mols Kadoke kiezen we niet alleen voor een nieuwe naam. We vernieuwen ook het volledige systeem achter de cadeaubons. Zo kiezen we opnieuw voor een aantrekkelijke papieren cadeaubon met een geprinte vervaldatum. De ontwaarding door de handelaar gebeurt op basis van een geprinte cijfercode, barcode en/of QR-code. De waardes waaruit je kiest, blijven 10, 15 en 50 euro. Met deze bedragen kan je vrijwel alle combinaties maken.”

Aankopen

De nieuwe cadeaubon kan op vier manieren aangekocht worden. Fysiek aan de balies van ‘t Getouw, Ten Hove en de dienst Toerisme, online via de website van de gemeente, aan de nieuwe cadeaubonautomaat in de Statiestraat of via een elektronisch bestelformulier voor grotere bestellingen.

Stickers

Je kan de deelnemende handelaars herkennen aan de nieuwe stickers. Je vindt de volledige lijst ook op www.gemeentemol.be/molskadoke