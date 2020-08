105 medewerkers van wzc Ten Hove testen allemaal negatief Jef Van Nooten

31 augustus 2020

10u41 0 Mol In woonzorgcentrum Ten Hove in Mol werd afgelopen week bij geen enkele medewerker corona vastgesteld. De test kwamen er nadat voordien wel twee medewerkers positief hadden getest op Covid-19.

Begin vorige week besloot het gemeentebestuur om van alle medewerkers van woonzorgcentrum Ten Hove preventief een coronatest af te nemen”, zegt burgemeester Wim Caeyers. “Deze beslissing volgde op de eerdere testen die werden afgenomen bij de bewoners en medewerkers van de afdeling Groene Oase. Alle dertig bewoners van de afdeling behaalden toen, tot onze grote opluchting, een negatief testresultaat.”

Mondmaskerplicht

Alle 105 testen die vorige week bij de medewerkers werden afgenomen, gaven een negatief resultaat. “Woonzorgcentrum Ten Hove is enorm tevreden met dit bijzonder goede nieuws”, besluit Caeyers. “We vragen aan onze bezoekers om de hygiënerichtlijnen strikt op te volgen. We benadrukken dat op de volledige site Ten Hove een mondmaskerplicht geldt, zowel in onze gebouwen als buiten.”