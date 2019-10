103 Kempense scholen en verenigingen doen mee aan Operatie Proper Jef Van Nooten

20 oktober 2019

09u43 0 Mol In gemeentelijke basisschool De Zandloper in Mol-Rauw werd vrijdag de nieuwste editie van Operatie Proper op gang getrapt.

Operatie Proper is een initiatief van Mooimakers, en kadert in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen. Scholen en verenigingen die mee hun schouders zetten onder die strijd worden beloond. “Er zijn al heel wat Vlaamse scholen en verenigingen die zich mee inzetten voor dit initiatief. Ze houden hun eigen terreinen proper, maar zetten ook acties op om hun hele buurt mee te mobiliseren”, klinkt het.

Nu het nieuwe schooljaar goed van start is gegaan, schiet ook Operatie Proper terug uit de startblokken. De derde editie werd officieel op gang getrapt in De Zandloper. Voor hun engagement werden de leerlingen beloond met een drinkfles.

Het vorige schooljaar namen 49 Kempense scholen en verenigingen deel aan Operatie Proper. Voor dit schooljaar staat de teller al op 103.