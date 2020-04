't Mols Kadoke erg in trek bij inwoners: “Handig online betaalmiddel tijdens coronacrisis” Jef Van Nooten

19 april 2020

08u37 0 Mol ’t Mols Kadoke blijkt een schot in de roos. De voorbije week werden 350 Molse Kadokes verkocht. “Tijdens de coronacrisis bewijst ’t Mols Kadoke zich als een heel handig en flexibel online betaalmiddel”, zegt schepen Lieve Heurckmans.

’t Mols Kadoke werd eerder dit jaar gelanceerd als nieuwe cadeaubon bij Molse handelaars. In totaal 143 handelaars doen al mee. Dat zijn er al twintig meer dan bij het begin van de coronacrisis. Ook bij klanten blijkt ’t Mols Kadoke een succes. “In tegenstelling tot de coronacurve streven we samen met onze handelaars voor ’t Mols Kadoke naar een exponentiële opwaartse curve. Dit lijkt de afgelopen dagen bijzonder goed te lukken. Zo verkochten we de afgelopen week 350 Molse Kadokes”, zegt schepen van Lokale Economie Lieve Heurckmans. “Tijdens de coronacrisis bewijst ’t Mols Kadoke zich als een heel handig en flexibel online betaalmiddel. Zelfs telefonisch kan de klant de code doorgeven zodat de handelaar meteen kan ontwaarden. Door de aankoop van een Mols Kadoke kan je een handelaar meteen steunen of hem bijhouden voor later en ervoor zorgen dat jouw bijdrage binnen onze lokale economie blijft.”