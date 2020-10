‘t Getouw ontvangt oud-directeur van Leuven Centraal Liese Demeulenaere

09 oktober 2020

13u52 0 Mol Op 20 oktober vindt er in cultuurcentrum ‘t Getouw de bijzondere lezing Prison Talks plaats. Guido Verschueren, oud-directeur van Leuven Centraal, vertelt samen met een ex-gedetineerde over het leven in de gevangenis.

Het is al de tweede keer dat de bibliotheek van Mol en het Vermeylenfonds de handen in elkaar slaan en Prison Talks organiseren. Deze editie is Guido Verschueren te gast, samen met een ex-gedetineerde. Verschueren was 33 jaar lang algemeen directeur van Leuven Centraal, de bekendste gevangenis van ons land waar veel lang-veroordeelden hun straf uitzitten. De oud-directeur en de ex-gedetineerde kennen elkaar al vele jaren en praten tijdens Prison Talks over het leven in de Leuvense gevangenis.

Wie er graag bij wil zijn, moet zich inschrijven voor 20 oktober.