‘Hardleerse pedofiel’ krijgt voorwaardelijke straf: had ondanks verkrachting blanco strafblad na eerherstel Jef Van Nooten

07 januari 2020

12u59 3 Mol Een 46-jarige man uit Mol ontsnapt aan een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Het parket had die straf gevraagd voor het bezit, maken èn verspreiden van kinderporno. De rechtbank houdt het op een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden. De ‘hardleerse pedofiel’ had nog een blanco strafblad, omdat hij eerherstel kreeg na de verkrachting van een 8-jarig meisje in 2004.

“Een hardleerse pedofiel", noemde de aanklager hem eind november tijdens het proces. De Mollenaar liep in juni 2017 tegen de lamp, nadat hij via internet een kinderpornografische video had verspreid. Daarop was een naakt jong meisje te zien dat tongzoende met een naakte volwassen vrouw.

Zelfgemaakte video

De veertiger ontkende aanvankelijk dat hij zich met kinderporno bezig hield, maar op zijn computer vond de politie maar liefst 12.000 kinderpornografische bestanden. Onder die bestanden ook 200 video’s waarop kinderen van amper 5 jaar misbruikt worden. Op zijn computer stonden ook elf Skype-gesprekken waarin over kinderporno gesproken werd. De beklaagde prees er een zelfgemaakte video in aan, een opname van 45 minuten met een 12-jarig meisje. “Hij vroeg om video’s uit te wisselen, en onderhandelde over de kinderporno alsof het gewone koopwaar was”, schetste de aanklager tijdens het proces.

Hij onderhandelde over de kinderporno alsof het gewone koopwaar was Openbaar aanklager Bo Piedfort

Zijn obsessie voor jonge meisjes bleek zelfs uit zijn contacten met volwassen vrouwen. In een gesprek met een escortdame vroeg hij haar om twee staartjes te maken, wanneer ze bij hem langs kwam.

Begeleiding

De rechtbank in Turnhout acht de man 46-jarige man uit Mol nu schuldig aan het bezit, vervaardigen en verspreiden van kinderporno. De rechter legt de man een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden. Belangrijkste voorwaarde: een psychotherapeutische begeleiding volgen zolang dat nodig is. Dat hij ook 5 jaar uit zijn rechten wordt ontzet en 4.000 euro boete moet betalen, zal de man wellicht worst wezen.

Eerherstel

Geen effectieve, maar een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat heeft onder meer te maken met zijn blanco strafblad. Nochtans liep de man in 2004 al een gevangenisstraf op van 3 jaar voor de verkrachting van een 8-jarig meisje uit zijn familie, en het maken van stiekeme filmpjes in kleedkamers. De man volgde destijds therapie voor zijn seksuele problematiek. Nadien kreeg hij op advies van een gerechtspsychiater eerherstel, en dus terug een blanco strafblad.

Groepstherapie

De veertiger verklaarde tijdens zijn proces dat hij beseft dat hij de rest van zijn leven therapie nodig zal hebben. “Op het moment dat ik met die kinderpornografie bezig was, besefte ik niet wat die kinderen daarbij doorstaan. Maar nu ik uit die cocon ben, heb ik het daar heel moeilijk mee. Ik ben intussen een jaar terug bezig met therapie en ik merk het verschil. Dankzij de groepstherapie kan ik ook andere mensen (met dezelfde seksuele problematiek, red.) helpen.”