‘Bevrijding van Mol’ herdacht: verzetsstrijder Jozef Claes krijgt centrale plaats Jurgen Geyselings

12 september 2020

18u36 1 Mol Op de speelplaats van het Sint-Jan Berchmanscollege in Mol is zaterdagnamiddag de 76ste verjaardag van de ‘Bevrijding van Mol’ herdacht. Verzetsstrijder Jozef Claes kreeg daarbij een centrale plaats.

Jozef Claes werd geboren op de Hessie in Mol-Ezaart en bekleedde later de functie van adjunt-politiecommissaris in Aarschot, waar hij aan de leiding stond van de Witte Brigade-Fidelio. Samen met zijn echtgenote hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere vliegeniers ontsnappen. Omwille van deze verzetsactiviteiten werd hij gearresteerd en later gefusilleerd in Brasschaat.

Afscheidsbrief

“Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen kreeg Jozef zijn authentieke afscheidsbrief in handen die hij enkele uren voor zijn overlijden naar zijn vrouw en kinderen stuurde”, weet Schepen van Erfgoed Frederik Loy (CD&V). “Het was dan ook een grote eer om dit document tijdens deze herdenking aan zijn kinderen terug te bezorgen.”

Medal Of Freedom

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Jozef Claes betrokken bij de inwinning van inlichtingen en zette hij acht vliegeniers - waaronder Canadezen, Britten en Amerikanen - op de ‘Comet Line’. Dat is een ontsnappingsnetwerk doorheen Nederland, België, Frankrijk, Pyreneeën naar Spanje en Gibraltar. Zes van hen maakten een geslaagde oversteek. Jozef Claes ontving voor zijn hulp aan de vliegeniers postuum de Medal Of Freedom, de hoogste Amerikaanse burgerlijke onderscheiding voor hulp aan Amerikaanse en geallieerde militairen.