Zone 30-borden aan wandel- en fietsdoorsteek: “Nieuwe zone moet op elke toegangsweg worden aangeduid” Yannick De Spiegeleir & Kristof Vereecke

27 augustus 2020

17u31 0 Moerbeke-Waas Op verschillende plaatsen in Moerbeke staan sinds kort nieuwe borden met een snelheidsbeperking. Ook aan wandel- en fietsdoorsteken, zoals in de Suikerstraat, staan zone 30-borden. Burgemeester Robby De Caluwé (Open Vld) verduidelijkt. “Op het eerste zicht lijkt dit misschien een vreemde plaats, maar elke toegangsweg naar een nieuwe zone moet worden aangeduid met een bord.”

De gemeente voerde een zoneringsplan in. Dat houdt in dat op elke toegangsweg de desbetreffende zone moet worden aangeduid. De Caluwé stipt dus aan dat het bord niet meteen voor fietsers bedoeld is. Al geldt ook voor hen de snelheidsbeperking van maximum 30 kilometer per uur. “Anders pakweg een motorrijder kunnen zeggen dat hij te voet ging langs die doorsteek en niet wist dat hij zich in een zone 30 bevond van zodra hij het bord passeerde”, schetst de burgemeester de insteek met een voorbeeld.